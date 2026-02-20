2階部分まであらわになった渇水の象徴・旧大川村役場2月20日撮影 高知県にある早明浦ダムの貯水率の低下が続いています。香川用水への供給量をさらに削減するため、冬場としては異例の第2次取水制限が始まりました。 （記者リポート）「渇水の象徴として知られる旧大川村役場。1月26日ごろから屋根が顔を出し始め、徐々に水位が低下して今は2階部分まであらわになっています」 旧大川村役場が水面から出てき