第１７４回芥川賞、直木賞の贈呈式が２０日に都内で行われ、直木賞を受賞した「カフェーの帰り道」の島津輝さん（５６）と、芥川賞の「時の家」の鳥山まことさん（３３）、「叫び」の畠山丑雄さん（３３）にそれぞれ正賞の時計と副賞の賞金が贈呈された。あいさつに立った島津さんは「賞はまだ早いのではないかと思っていましたが、この場に両親を呼ぶことができて、親孝行が間に合って良かったと思っています」とほっとした表