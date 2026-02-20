VTuberグループ「ホロライブ」を運営するカバーは、マーカーレスモーションキャプチャ「Captury」を活用した「セルフブース3D」の事例を公開した。 2026年1月の1カ月間で、「Captury」を活用した「セルフブース3D」に配信実績は合計7本となった。従来、3D配信には多大な準備期間とリソースを要していたが、同システムの導入により、カラオケやゲーム、雑談、屋外ロケと