古いクルマの魅力を引き出すレストモッド手応え抜群のシフトレバーでリズムを刻み、バランス取りされたエンジンの美声を堪能する。直近の1年間に確かめた中で、最も興奮を誘うパワートレインだと断言できる。【画像】ロケッティア「マツダMX-5」フロントライン「MGB」往年のアレもコレもレストモッド！全153枚片方のエンジンは、約20年前のジャガーSタイプから移植したもの。もう一方は、数世代前のマツダ6から引き抜いたも