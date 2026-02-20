栃木県警は20日、機動捜査隊の20代の男性隊員が同僚の男性隊員に対しわいせつな行為をしたとして不同意性交などの容疑で書類送検しました。またこの隊員を含めた20代から30代の男性隊員3人の懲戒処分を発表しました。栃木県警によりますと、県警機動捜査隊に所属する27歳の男性巡査は、去年7月、訓練入校していた警察学校の寮内で飲酒後、自分より下位にある20代の男性巡査のハーフパンツと下着を脱がせわいせつな行為をするなどし