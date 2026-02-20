元つばきファクトリーの浅倉樹々が、4月から芸能活動再開することが明らかになった。20日、所属事務所が発表した。【写真】グループ卒業前ラスト写真集でさまざまなショットに挑戦した浅倉樹々所属するジェイピィールームは「浅倉樹々ですが、４月より芸能活動を再開することとなりました」と報告。「本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開とい