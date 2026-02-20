将棋の藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第84期A級順位戦の最終一斉対局が静岡市「浮月楼」で指される26日に大阪府高槻市の関西将棋会館で午後6時から大盤解説会が開かれることが決まった。コロナ禍以降初めて。棋士10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指すA級は、最終9回戦を残して順位1位の永瀬拓矢九段（33）と10位の糸谷哲郎八段（37）が7勝1敗で並ぶ。9回戦では永瀬が佐藤天彦九段（38）、糸谷は近藤誠