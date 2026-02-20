Z世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、女性の強さと色気を追求した新作が登場。2026年2月19日（木）19時から公式オンラインストアにて販売開始されます。自分らしさを堂々と楽しみたい女性へ贈る、特別なコレクションです♡ ルージュレッドの情熱 color：ルージュレッド 価格：4,980円（税込） 高級感あふれるインケミレ