山口県警本部親族宅から現金約92万円を盗んだとして、山口県警は20日、窃盗と住居侵入の疑いで、県内の警察署の30代男性警部補を山口地検に書類送検した。同日付で停職3カ月の懲戒処分とし、警部補は依願退職した。県警によると、昨年1月〜6月ごろにかけ5回にわたり、普段から行き来のあった県内の親族宅に侵入し、計約92万円を盗んだ疑い。「人間関係などに悩み自暴自棄になった。魔が差した」と容疑を認めている。盗んだ金