タレントのはるな愛（53）が20日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた吉本新喜劇にサプライズ出演した。はるなの半生を描いた映画「ThisisI」（NETFLIX独占配信、監督松本優作）で、はるな役を演じた望月春希（18）と2人で出演。出世役となった松浦亜弥（39）の“エアあやや”で「Yeah！めっちゃホリディ」をそろって披露し「めっちゃ気持ちいいねえ〜」とご満悦だった。さらに同作にヒロインの祖母役で出演した