２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９８円４２銭（０・８０％）安の４万９１６１円０３銭だった。３日ぶりに下落した。全銘柄のうち、７割超にあたる２４６銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６４２円１３銭（１・１２％）安の５万６８２５円７０銭だった。読売３３３と比べ、下落率が大きかった。前日の米株式市場では、トランプ米大統領が