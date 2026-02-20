松竹は20日、共催を含む公演チケットの不正転売に関する摘発が8件確認に上っていると発表した。警視庁が同日、公演の歌舞伎・演劇チケットを不正に高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで女性を書類送検したとの発表を受けて声明を出した。【画像】「ご退場をお願い」も…松竹が13日に出した声明松竹は13日にも別の女性の送検を受けて声明を出していた。今回は「これまでも繰り返しお伝えしておりますとおり