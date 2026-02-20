第2ラウンド、通算13アンダーで3位の岩井千怜＝サイアムCC（共同）【パタヤ（タイ）共同】米女子ゴルフのホンダLPGAは20日、タイ・パタヤのサイアムCC（パー72）で第2ラウンドが行われ、岩井千怜が10バーディー、ボギーなしの62をマークし、通算13アンダーの131で3位に浮上した。首位は17アンダーのイ・ソミ（韓国）。山下美夢有と勝みなみが通算9アンダーで10位となった。吉田優利がさらに1打差で13位。前日トップの畑岡奈紗