タレントの薬丸裕英（60）が、60歳の誕生日を迎えたことを報告。妻の石川秀美さんやタレントの三田寛子（60）ら“花の82年組”が集結し、お祝いしてもらう様子が公開された。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショットや自宅プール1990年に石川さんと結婚した薬丸。これまでブログで、妻とランチデートを楽しむ姿や孫が自宅に設置した巨大プールで遊んだことなど、日常の様子を発信してきた。“花の82年組”との集