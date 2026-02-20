福井県議会本会議で発言する石田嵩人知事＝20日午前福井県は20日、管理職が職員からハラスメントに関する相談を受けた際、コンプライアンスの担当部署へ報告を義務付けることを柱とした条例案を県議会に提出した。杉本達治前知事（63）によるセクハラ問題を受けた措置。知事ら特別職の責務も規定しており、県によると、特別職を対象にしたこうした条例規定は都道府県では初という。4月1日施行を目指す。石田嵩人知事（36）は20