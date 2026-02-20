ヤクルト、メッツなど日米で活躍した五十嵐亮太氏（46）がYouTube「SPOTVNOW」に出演。3月に始まるWBC日本代表の予想オーダーとその理由を解説した。五十嵐氏は大谷の2番起用を予想。「大谷選手を1番で予想しなかったのは近藤選手の出塁率の高さ、（投手に）球を投げさせる能力、四球も選べる」資質が大谷の前を打つ打者として適していると判断した。また大谷の大事な後ろを打つのは鈴木誠也を予想。「大事になる」と重要視