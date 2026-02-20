芸能事務所ＪＰルーム株式会社は２０日、昨年３月３１日に芸能活動引退を発表した元つばきファクトリーの浅倉樹々（２５）が芸能活動再開すると発表した。同社はＨＰで「浅倉樹々芸能活動再開のお知らせ」と題し文書を掲載。「いつもジェイピィールームタレントへの応援ありがとうございます。浅倉樹々ですが、４月より芸能活動を再開することとなりました。本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談が