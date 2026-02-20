茨城県常陸太田市で住宅火災の火が山林に燃え移り延焼が続いています。このため県は、自衛隊に災害派遣を要請しました。【映像】現場の様子19日午後9時半ごろ、常陸太田市折橋町の木造2階建て住宅と隣の工場が焼ける火事がありました。火は近くの山林に燃え広がり、けさ早くから県の防災ヘリで消火活動が行われました。これまでにおよそ2.4ヘクタールが焼けましたが、まだ鎮火のめどはたっていません。このため県は、正午