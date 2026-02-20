浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は２０日に３日目が行われた。３Ｒでは岩見貴史（４２＝飯筭）が２着を確保。早々にマッチレースとなった浅田真吾を捉え切れなかった内容にはやや物足りなさも残るものの「キャブのセットを変えて、伸びているしエンジンはいい。エンジンはセットだけで何とか行けそう」と愛機の仕上がりに胸を張る。この日は４２歳の誕生日。働き盛りだけに「一生懸命働いてます