フリーアナウンサーの有働由美子が２０日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。ＷＢＣで連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎キャンプを取材してきたと報告した。前日にキャンプ地の宮崎から返ってきたという有働は「とにかく平日なわけじゃないですか。なんですけれども、昨日が公式の発表で２万のお客さん」と現地の盛り上がりを振り返ると、「『もうすでにＷＢＣ始まってるんだな』っていう、日本の初戦は３月