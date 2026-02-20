朝の目覚ましや仕事のブレイクタイムなど、さまざまなタイミングで飲まれる「コーヒー」。何気なく飲んでいる人は多いと思いますが、実は健康効果があるといいます。UCC上島珈琲の担当者に詳しく聞きました。コーヒーに秘められた“驚くべき健康効果”とは？☆☆☆☆【安静時のエネルギー消費の向上をサポート】コーヒーに特に多く含まれる「コーヒー由来トリゴネリン」。この成分については、BMI（※）が高めの人の日常のエネ