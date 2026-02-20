古代エジプト文明の謎と神秘に迫る「特別展 古代エジプト」が福岡市美術館で開かれています。その来場者が20日、5万人を突破しました。■5万人目の来場者・坂上由美さん「すごくうれしい。エジプト大好きなんです。」5万人目の来場者となったのは、福岡県筑前町の坂上由美さんです。記念品として、展示品を解説している公式カタログが贈られました。■坂上さん「エジプトに行きたかったのですが行く機会がないので、少しでもエジプ