明日21日からの3連休は晴れる所が多いですが、北海道では23日は雨・雪や風が強まって荒れた天気となるおそれがあります。日中は4月並みの気温となる所が多く、関東などはスギ花粉飛散のピークに突入しそうです。積雪の多い地域ではなだれへの注意も必要です。3連休は行楽日和の所が多い23日は北日本で荒れた天気春一番の可能性も明日21日(土)は日本付近は高気圧に覆われる見込みで、広い範囲で晴れるでしょう。お出かけ日和と