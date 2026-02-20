西武・山田陽翔投手（２１）が２０日、初のケース打撃に登板した。走者二、三塁の場面では、打者がスクイズを試みた打球を前進して捕球すると、そのままグラブトスで本塁に送球し走者を刺す華麗な守備も披露。「変化球を試してたんですけど、（投手コーチの）豊田さんにも『持ち味出せたな』と言われたので良かったと思います」と汗をぬぐった。プロ３年目の昨季は開幕直後に１軍昇格を果たすと、勝利の方程式の一角を担って