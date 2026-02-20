◆２軍練習試合日本ハム３―１中日（２０日・名護）日本ハムのドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手（大院大）が、再出発の一打を放った。この日から２軍に合流し、「８番・ＤＨ」で２軍の練習試合に出場。４回の第２打席、１３打席ぶり安打となる中前打を放ち「しっかり捉えたヒットではなかったんですけど、ここまで打てない試合が続いていて、自分なりに考えてやっていく中で出たヒットなので、それは良かった」と