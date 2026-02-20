結成１０年未満の若手お笑いタレントの登竜門「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」の本選（３月２０日、ＮＨＫ大阪ホール）出場者８組が２０日、同局で発表された。全１２２組が出場し、ライムギ、豪快キャプテン、もも、シカノシンプ、ジョックロック、侍スライス、例えば炎、タレンチの８組が本選出場。それぞれＡ、Ｂブロックに別れて戦い、勝ち残った２組が決勝戦で優勝者を決める。８組中７組が本選初出場。唯一２０２２