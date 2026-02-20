１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）【新華社ミラノ2月20日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は19日、ミラノでスピードスケート男子1500メートル決勝が行われ、中国の寧忠岩（ねい・ちゅうがん）が五輪記録を更新し、金メダルを獲得した。１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）１９日、レースを終え、好タイム