巨人の阿部慎之助監督（４６）が２０日、那覇キャンプの練習後に、長嶋茂雄さんの思いを継承する決意を示した。この日は昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの誕生日で、生誕９０年となった。「この前、遺品をもらって。１個、ブローチをもらった。ミスターが本当は開幕の時につけていこうと思っていたブローチだったらしいんだけど、それを僕が受け継ぐ形でね、いただけたので。開幕には必ずつけていこうかなと。お楽