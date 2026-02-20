20日午前、東京・練馬区で住宅が全焼する火事があり、1人が死亡しました。警視庁によりますと、20日午前9時前、練馬区大泉町の2階建て住宅で「煙が見える」と119番通報がありました。東京消防庁がポンプ車など26台を出動させ、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、火元の家が全焼したほか、隣の建物の一部が焼けました。この火事で、全焼した住宅の1階から1人が救助されましたが、その場で死亡が確認されました。この