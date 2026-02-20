ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（25＝シスメックス）と、銅メダルの中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が20日、メダリスト会見に出席した。坂本は「一睡もできなかった」とし、「昨日のフリーで納得のいく演技ができなかったのが悔しい。最高の姿をお見せできなかったのは悔やまれるんですが、頑張って来たことが銀メダルとう結果につながった。それは受け止めようと感じまし