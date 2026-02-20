罰則付きカスハラ防止条例の中間案を確認する三重県の一見勝之知事（右端）ら＝20日午後、三重県庁三重県は20日、全国初となる罰則付きカスタマーハラスメント（カスハラ）防止条例の中間案を公表した。知事が禁止命令を出しても改善されなければ「50万円以下の罰金、拘留または科料」などを科す方向で調整を進める。9月議会に条例案を提出する方針で、来年4月の施行を目指す。悪質事案への対応に実効性を持たせる狙いがある。