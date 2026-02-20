GU（ジーユー）は、2026年2月20日から26日までの期間限定で、一部のアイテムをお得な特別価格で販売しています。1枚あると便利なベストセラーアイテムも対象です。編集部厳選の3商品を紹介します。「一枚持っていたらめっちゃ便利」バレルレッグジーンズ樽（バレル）のような曲線が印象的なシルエットのパンツです。膝のダーツやサイドの切替位置にこだわり、丸みがあるのにすっきりした印象をもたらします。SNSでは「脚が長く見え