新たなスタジアムの整備をめぐり、秋田市の沼谷市長は、1万人が収容できる規模の施設で事業を進めるのであれば、市として費用負担はできないという見解を示しました。さらに、1万人規模の場合、民間側でも必要な資金を短期間で集めることは困難ではないかという認識も示しています。秋田市に加え、県とブラウブリッツ秋田も整備に関する方針を示した新たなスタジアムの議論に市がどう臨んでいくのか。沼谷市長の発言、判断が大きな