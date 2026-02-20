茨城県内から神奈川・静岡方面へ、乗り換えなしの「シームレスな旅」が実現します。JR東日本は、2026年3月7日（土）に日立〜熱海間を直通する臨時特急「常磐熱海」を運転します。 通常、常磐線特急「ひたち」「ときわ」の多くは品川駅止まりですが、本列車は上野東京ラインを介して東海道線へ直通。かつて常磐線の主役として活躍したE653系（7両編成）が、早春の相模湾沿いを駆け抜けます。 チケットはすでに販売開始されており、