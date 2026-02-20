2月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ステフィン・カリーが19日にMRI検査を受けた結果、右ヒザを負傷していることが確認され、10日後に再検査を受けることになると発表した。 カリーは右膝蓋大腿骨痛症候群と骨挫傷のため、2月4日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦から5試合連続で欠場し、オールスター本戦も欠場。最低10日