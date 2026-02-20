きょう午後、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り客らが乗ったとみられる釣り船が衝突し、海に投げ出された13人全員が救助されましたが、少なくとも1人が心肺停止です。 【写真を見る】貨物船と釣り船が衝突 13人全員投げ出され1人心肺停止 釣り船は2つに割れ“沈没”… ｢ガタガタ震えていた｣ 三重･鳥羽市沖 鳥羽海上保安部などによりますと、きょう午後1時頃、鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「漁船か何かに衝突した」と通報があ