20日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝155円55銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円96銭前後と23銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース