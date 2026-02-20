今月1日に第2子誕生を発表したお笑い芸人の有吉弘行（51）が20日、自身のXを更新。18日に卒業を発表した『おかあさんといっしょ』の初代体操のお姉さん・あづきおねえさんこと秋元杏月への感謝を伝えた。【写真】泣ける…アンおねえさんから花束を受け取る秋元杏月有吉は「体操のお姉さん秋元杏月さん お疲れ様でした からだダンダン教えて貰って幸せでした！」とつづった。この投稿にはママパパとみられる利用者から反響が