MBSは3月5日からMBSドラマフィル枠でドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』（毎週木曜深1：29〜）を放送する。高尾颯斗と志田こはくによるW主演で送る。【画像】ねじがなめた氏のドラマ化祝福コメントイラスト原作は、ねじがなめた氏による累計60万部突破の人気コミックス。エリート商社マンだけど抱かれたい彼”と“清楚系美女だけど抱きたい彼女”によるジェンダーロールに立ち向かう、パワフルでキュートなラブコメディ