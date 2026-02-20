元つばきファクトリーの浅倉樹々（25）が、昨年退所した芸能事務所ジェイピィールームに再び所属することが20日、公式サイトで発表された。同事務所は「浅倉樹々ですが、4月より芸能活動を再開することとなりました」と報告。「本人より、もう1度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました」とした。浅倉本人も事務所を通じてコメントを発表し、「歌