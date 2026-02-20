中年サラリーマンの秋丸泰造。ゴリッゴリの金髪ギャルのじゅりな。立ち食いそば店で天ぷらをシェアしたことをきっかけに「ソフレ（そばフレンド）」になったふたりは、いっしょにそば店めぐりをすることに…!!日本人のソウルフード「立ち食いそば」をおいしく食べ尽くす、極上のそばコメディ！毎月第1・3金曜日更新予定。