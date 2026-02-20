甲状腺ってどんな器官？ 甲状腺という器官を知っていますか？ 目に見えやすい変化を起こす器官ではないため、あまり日常生活で気にする機会は少ないかもしれません。 しかし、実は日常生活に大きくかかわる器官です。 気管の近くにある器官 甲状腺は気管に沿うように存在する器官です。 左右対称に一つずつ存在していることが特徴的です。 健康な猫の場合、首の皮膚や脂肪に埋もれているため、触ることは難しいです