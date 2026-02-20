名古屋トレンドの象徴 近鉄パッセ閉店カウントダウン ついに最終日へ！ 名古屋駅で長年に渡りファッションやカルチャーの拠点として親しまれてきた『近鉄パッセ』が2月28日(土)をもって営業を終了します。 28年間の歴史に感謝を込めて、1月10日(土)から開催中の「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」も、いよいよフィナーレに向けたラストスパートに。 思い出とお得が詰まったラストチャンス2/