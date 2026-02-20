ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（右）と銅メダルの中井亜美＝19日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子で銀の坂本花織は、人間味あふれるスケーターとして知られる。「家にオタ活グッズがいっぱい」。坂本の推しはアイドルグループ「WEST.」。メンバーが観客へアピールする姿を見て演技でのヒントも得る。明るい笑顔が印象的だが、試合前は不