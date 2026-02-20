大阪府警本部大阪府警は20日、泉佐野署の駐車場で証拠品として保管していた車両内から、金属製容器1点が盗まれたと発表した。何者かが署の塀を乗り越えて侵入した形跡があり、窃盗と建造物侵入容疑で調べている。府警では昨年12月にも、門真署で保管中の車両内から偽造ナンバープレートなどが盗まれる事件が発覚した。福山直樹刑事総務課長は「庁舎の警戒と証拠品の保管管理を徹底していく」とコメントした。府警によると、