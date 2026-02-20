G大阪は20日、DF福岡将太（30）が「左ハムストリング肉離れ」で、DF佐々木翔悟（25）が「右ハムストリング肉離れ」で離脱したことを発表した。ともに15日の名古屋戦で負傷した。福岡は全治3カ月、佐々木は全治2カ月になる見込み。センターバックの相次ぐ負傷離脱にイェンス・ヴィッシング監督（38）は編成に頭を悩ますことになった。また、G大阪ユースから今季加わったDF横井佑弥（17）も11日に負傷し「右前十字靭帯損傷、外