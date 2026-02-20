本来は遠心力を感じさせるフォームだ。“復活”を目指しキャンプでフォーム固めに取り組んでいる巨人・戸郷翔征投手（２５）だ。１９日の練習でブルペンに入り、軽めのピッチングを行った。練習メニュー（ブルペン）には名前がなかったから、急きょ、ピッチングを行ったのだろう。ブルペン入りの意図は何か。ブルペン捕手の後ろでネット越しに見守る内海哲也投手コーチの姿があった。何かを確認するように一球、一球、投げてい