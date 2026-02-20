ビビる大木、矢作兼が、「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」（3月9日〜同15日）公式アンバサダーに就任し、19日発表された。同局の人気番組が「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」を指す“ウェルビーイング”をテーマに発信する1週間。同局では「テレ東のコンテンツには、グルメ、推し活、旅など、実はウェルビーイングな内容がたっぷり詰まっているかもしれません」とし、