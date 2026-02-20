17日、イタリア・クールマイヨールのスキーリゾートでカメラが捉えたのは、山肌に雪煙が舞い上がり、雪崩がスキーヤーたちをのみ込もうとする緊迫の瞬間です。雪崩が起き、雪煙がゆっくりと山肌を落ちてきます。その下にはスキーを楽しむ多くの人の姿がありますが、気づいていないのか落ち着いているように見えます。雪崩は次第に大きな雪の塊となり、麓の大きな木々に達したころには辺りをのみ込もうとするほど巨大になり、スキー