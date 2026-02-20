タレントはるな愛（53）が20日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で行われた吉本新喜劇にサプライズゲストで出演した。吉本の舞台を踏むのは初めて。末成映薫から呼び込まれ、俳優望月春希（18）とともに登場すると、はるなの自伝的著作「素晴らしき、この人生」と、和田耕治、深町久美子共著「ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語」を参考に作られた望月主演のNetflix映画「This is I」（配信中）を猛アピールした